Amerika medya raporlarına göre, Jeffrey Epstein ölümünden iki gün önce New York'taki hücresinde vasiyetini imzaladı.

Associated Press raporuna göre, geçen hafta Amerika'daki Virgin Adaları'nda devam eden mahkemede Jeffrey Epstein'in mal varlığının 577 milyon dolar olduğu ama hak sahiplerine dair hiçbir detayın olmadığı belirtildi.

İlk kez New York Post'ta yayınlanan rapora göre, Jeffrey Epstein mal varlığı bir yatırım şirketi bünyesinde güvence altına almış. Bu durum Jeffrey Epstein'e dava açan kadınların maddi tazminat almalarını zorlaştırabilir.

Epstein, reşit olmayan genç kızlara cinsel istismar ve komplo kurma suçlamalarından yargılanmayı beklerken hücresinde ölmüştü.

Yapılan sağlık kontrollerinden sonra, 66 yaşındaki Epstein'in kendisini asarak öldürdüğü belirtilmiş, ancak çıkan haberlerde bunun bir cinayet olabileceği de ifade edilmişti.

Hakkında yapılan suçlamaları reddeden Epstein, suçlu bulunduğu takdirde 45 yıl hapis cezasına çarptırılacaktı.

İKİ GÜN ÖNCE VASİYETİNİ İMZALAMIŞ

New York Post'ta bir kopyası yayınlanan vasiyete göre, eski finansçının bütün mal varlığı The 1953 Trust isimli yatırım şirketine konulmuş. 8 Ağustos'ta, ölümünden iki gün önce, vasiyetini imzalamış.

Hak sahiplerine dair herhangi bir detayın olmadığı belgede, Epstein'in varlıklarının listesi şu şekilde: 56 milyon dolar nakit, 14 milyon dolar sabit kazançlı yatırımlar ve 18 milyon dolardan fazla jetler, otomobiller ve tekneler...

Belgeye göre, Epstein'in sahip olduğu tablolar, antikalar ve diğer değerli eşyaların henüz fiyatı belirlenmemiş.

Epstein'in ölümünden sonra, bazı kurbanlar Epstein'in mal varlığının arkasından gideceklerini ve Epstein'in kendilerine yaptıklarının bir nebzede olsa karşılıklarını alacaklarını söyledi.

JEFFREY EPSTEİN KİM?

New York doğumlu Jeffrey Epstein finans alanında çalışmaya başlamadan önce öğretmen olarak çalıştı. Hakkındaki suçlamalardan önce, zenginliği ve yüksek sosyeteden bağlantılarıyla tanınıyordu.

Epstein'in Amerika Başkanı Donald Trump, Amerika eski Başkanı Bill Clinton ve Prens Andrew gibi güçlü ve zengin insanlarla sosyal ilişkileri vardı.

2002 yılında New York Magazine'in bir sayısında Trump, Epstein hakkında "müthiş bir adam" dedi. Fakat bu yıl yaptığı bir açıklamada "Jeffrey Epstein'i pek sevmem" diye belirtti.

JEFFREY EPSTEİN HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NEYDİ?

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'in, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

6 Temmuz 2008'de özel jetiyle New Jersey'e indikten sonra tutuklanan Epstein, yapılan gizli anlaşmalar sonucunda hakkında söylenen suçlamaları inkar etti, ama anlaşma gereğince daha makul olan suçlamaları kabul etti.

Amerika Çalışma Bakanı Alexander Acosta'nın görevine gelmesinden sonra, geçen aylarda cinsel istismar suçlamaları tekrar gün yüzüne çıktı.

Davacılar aynı zamanda Epstein'in devam eden davanın iki potansiyel tanığına yüksek meblağlarda para verdiğini belirtti.