İngiltere York Dükü Prensi Andrew'in, 2010 yılında çekilen, geçtiğimiz günlerde intihar eden Jeffrey Epstein'ın evinden çıkarken görüntülendiği video tartışmalara neden oldu.

66 yaşındaki Jeffrey Epstein, en küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Epstein'ın, 559 milyon dolarlık servetini teminat olarak verme karşılığında yargılanma sürecinde New York'taki 77 milyon dolarlık malikanesinde elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulması talebi ise mahkeme tarafından reddedilmişti.

2007'de Florida'da yine benzer suçlamalar yöneltilen Jeffrey Epstein hakkındaki suçlamaları kabul ederek savcılıkla iş birliğine gitmiş, hakkındaki federal suçlamalar düşürülmüş ve "fuhşa teşvik" suçlamalarından yargılanmıştı.

YORK DÜKÜ KAPIDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Videoda Epstein'ın Manhattan'daki evinden önce Epstein ile bir kadın çıkıyor, daha sonra iki kadının daha evden çıktığı esnada Prens Andrew kapıda görülüyor.

Epstein'ın kendisini seks kölesi haline getirdiğini iddia eden Virginia Roberts, geçmişte York Dükü Andrew ile de cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı.

Prens Andrew'in Epstein'ın yaptıklarından haberdar olduğu iddia ediliyor.

İngiliz basını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew'in hakkında çıkan haberlerin ardından eski eşi Sarah Ferguson ile İspanya'nın Malaga kentine kaçtığını yazdı.

BUCKINGHAM SARAYI YALANLADI

Dün Buckingham Sarayı'ndan mail yoluyla yapılan açıklamada ise, Prens'in 'eski arkadaşı' Epstein'in ölümünden dolayı 'dehşete kapıldığı' belirtilirken, iddialar da yalanlandı. Açıklamada, herhangi bir insanın istismara uğramasına destek verilmesinin, cesaretlendirilmesinin, olayların üzerinin örtülmesinin 'tiksindirici' olduğu ifade edildi. Bu açıklama, Prens Andrew hakkında çıkan video görüntülerine ilişkin haberlerin hemen ardından geldi.

'ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR'

10 Ağustos günü kaldığı, cezaevindeki hücresinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'In otopsi sonucu yayınlandı. İlk açıklamalarda, cinsel istismar şüphesiyle gözaltına alınan ve hücreye konulan Epstein'in intihar ettiği belirtilmişti. Fakat daha sonra yapılan otopsi, cinayet şüphesini de beraberinde getirdi. Doktor Marc Siegel, ABD haber kanalı Fox News'e yaptığı açıklamada, "Boynundaki dil kemiğinin kırıldığını görüyoruz. Bu kemik, saldırı sonucu kırılmış olabilir. Epstein'In ölümü intihar değil de cinayet olabilir" dedi.

Kesin bir yargıya varabilmek için daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyleyen Doktor Siegel, "İntihar da olabilir cinayet de. Ancak ben cinayet olabileceğine bu otopsiden sonra daha fazla şüpheliyim. Eğer biri saldırıya uğruyorsa, vücudunda bunun izlerini görebilirsiniz. Bu henüz yayınlanmadı. Onu görmek için bekliyorum" dedi.