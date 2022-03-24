Jeffrey Epstein'in Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışa çıkarıldı
ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan ve 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışa çıkarıldı.
ABD'de seks amaçlı insan kaçakçılığıyla ve çocuk istismarıyla suçlanan ve 2019'da hapishane hücresinde ölü bulunan milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Epstein'in gayrimenkulünden sorumlu olan avukat, ABD Virgin Adaları'nda yer alan Little St. James ve Great St. James adalarının satışa çıkarıldığını doğruladı.
Avukat Daniel Weiner, satıştan elde edilen gelirin bir kısmının henüz ödenmemiş dava borçlarını kapatmak için kullanılacağını belirtti.
Epstein, Little St. James adasını neredeyse 25 yıl önce, yaklaşık 8 milyon dolara satın aldı.
2016'da da Great St. James adasını 22.5 milyon dolara satın alan milyarder iş adamının 2019'da tutuklanmadan önce buraya konut, amfitiyatro ve yeraltı ofis ve havuz inşa etme planları vardı.
Epstein, ABD Virgin Adaları Başsavcısı Denise George tarafından Litle St. James adasında aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmakla suçlandı.
İki yıl önce açılan davanın dosyasında adadan yüzerek kaçmaya çalışan ve daha sonra yakalanan ve pasaportuna el koyulan 15 yaşında bir kız çocuğunun detayları yer alıyor.
Avukat Weiner, satışın Başsavcı George'un desteği ile gerçekleştirildiğini, elde edilen gelirin çözülmemiş davalara yönelik kullanılacağını açıkladı.
Amerikan Wall Street Journal gazetesinin aktardığına göre iki ada 125 milyon dolara satılabilir. Ancak adaların değerini 86 milyon dolar olarak hesaplayanlar da var.
Epstein, Little St. James adasında yıllarca aralarında siyasetçiler ve iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda misafir ağırladı.
Epstein davasında ifadesi yer alan kadınlardan bir tanesi Virginia Giuffre, Prens Andrew'un St. James adasında kendisine karşı cinsel saldırıda bulunmakla suçladı. Prens Andrew, iddiaları defalarca reddetti ve ardından davada uzlaşma yoluna gitti.
İngiltere ve dünyanın en büyük bankalarından Barclays'in eski CEO'su Jes Staley de St. James adasını ziyaret edenler arasındaydı.
Staley, geçen sene İngiltere'de mali denetim kuruluşu FCA ve Merkez Bankası'nın Epstein ile ilişkilerini inceleyen bir soruşturma başlatmasının ardından görevinden ayrılmıştı.
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Jeffrey Epstein'in Karayipler'deki adaları 125 milyon dolara satışa çıkarıldı/jeffrey-epstein-in-karayipler-deki-adalari-125-milyon-dolara-satisa-cikarildi-3386311
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