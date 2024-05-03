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        Haberler Dünyadan Jeff Goldblum, çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı - Magazin haberleri

        Jeff Goldblum, çocuklarına miras bırakmayacağını açıkladı

        'Jurassic Park' adlı film serisinin başrol oyuncularından Jeff Goldblum, çocukları büyüdüklerinde maddi olarak desteklemeyi planlamadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:00
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          71 yaşındaki ünlü oyuncu Jeff Goldblum, ailesiyle ilgili gelecek planlarını ve çocuklarına miras bırakmayı düşünmediğini itiraf etti.

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          "BUNU SENİN İÇİN YAPMAMI İSTEMEYECEKSİN"

          2014'te evlendiği Emilie Livingston ve bu evlilikten 8 yaşında Charlie ve 6 yaşında River adlı iki tane çocuğu olan Jeff Goldblum, çocuklarının büyüdüklerinde mali açıdan bağımsız olmalarını istediğini açıklayıp şöyle konuştu; "Hey, biliyorsun, kendi teknende kürek çekmelisin. Çocuklara öğretmek önemli bir şey. Bunu senin için yapmayacağım. Ve bunu senin için yapmamı istemeyeceksin."

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          Çocuklarının hayattaki 'tutkularını' keşfetmelerine olanak sağlamak istediğini ekleyen ABD'li oyuncu bu konuda şunları söyledi; "Neyin istendiğini ve ihtiyaç duyulduğunu, bunun sevginiz ve tutkunuzla nerede kesiştiğini ve ne yapabileceğinizi nasıl bulacağınızı bulmalısınız. Öyle olmasa bile yine de bunu yapmak zorunda kalabilirsiniz."

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          Diğer yandan Jeff Goldblum, bir dijital platform için Charlie Covell tarafından yazılan 'Kaos' adlı yeni kara komedi dizisinde 'Zeus' adlı karakteri canlandırmaya hazırlanıyor.

          Fotoğraflar: Sutterstock, Instagram

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