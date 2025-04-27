En son uzay macerasıyla tüm dünyanın karşısına çıkan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez çifti, kovboy şapkalarını taktılar ve ABD'nin Indio şehrindeki Stagecoach Müzik Festivali'nin çılgın eğlencesine doğru yola koyuldular.

REKLAM advertisement1

61 yaşındaki milyarder iş insanı Jeff Bezos ve 55 yaşındaki eski gazeteci nişanlısı Lauren Sanchez, festivale giden kalabalığın arasında el ele yürürken görüldü.

Yakında İtalya'da evlenecek olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, festival alanında golf arabasıyla gezerken de görüntülendi.

Lauren Sanchez, 14 Nisan'da mürettebatın sadece kadınlardan oluştuğu tarihi uzay yolculuğuna dahil olmuştu. Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'in NS-31 misyonu kapsamında Teksas’taki fırlatma üssünden havalanan roket, 10 dakikanın biraz üstünde uzay yolculuğu gerçekleştirmişti.

REKLAM

Lauren Sanchez ve diğer yolcular, uluslararası uzay sınırı olarak kabul edilen Karman Hattı’nı geçerek kısa bir süre yerçekimsiz ortamda serbestçe hareket etme şansı bulmuştu.

Yolcular arasında Lauren Sanchez'in yanı sıra ünlü pop yıldızı Katy Perry, gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn vardı.

Jeff Bezos'un yolculuk esnasında gergin bir şekilde beklediği uçuş, başarıyla gerçekleştikten ve kapsül, paraşütlerle güvenli bir şekilde Teksas Çölü'ne iniş yaptıktan sonra araçlarla kapsülün yanına giden ekipte Bezos da yer almış, kapsülün kapısını açarak Lauren Sanchez'i ilk kutlayan kişi olmuştu.