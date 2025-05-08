Ünlü iş insanı Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, gelecek ay İtalya'nın Venedik kentinde evleniyor. Düğünün sahibi, dünyanın en zengin insanlarından biri olunca, şimdiden 'yılın düğünü' gözüyle bakılmaya başlandı. Hazırlıklarını sürdüren çiftin, düğünlerinde şarkı söylemeleri için iki büyük yıldızla anlaştığı öğrenildi.

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Daily Mail, her ikisi de ikinci evliliğini yapacak olan çiftin düğününde Lady Gaga ve Elton John'un sahne alacağını duyurdu. Gazeteye konuşan bir kaynak, "Lauren onlar için şarkı söyleyecek büyük bir yetenek istiyordu, Gaga ve Elton'dan daha büyük bir şey olamaz. Ayrıca Gaga ve Elton'ın iyi arkadaş olmaları ve bunu birlikte yapmaktan mutlu olmaları da yardımcı oldu. En yakın arkadaşlar için mini bir tatil gibi olacak" dedi.

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Gaga ve John'un temsilcileri, ünlü şarkıcıların düğünde sahne alacağı haberini doğrulamadı. Ancak üç günlük kutlamanın, Gaga'nın turne programında ara verdiği 24-26 Haziran tarihleri ​​arasında gerçekleşeceği bildirildi.

Düğünde Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio ve Barbra Streisand gibi ünlü konukların olması bekleniyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, bu yaz yılın düğününe 200 kişinin katılacağını doğruladı. Su şehrinin belediye başkanı, açıklamasında, "Etkinliğin şehrin kırılganlığına ve benzersizliğine kesinlikle saygılı olmasını sağlamak için organizatörlerle karşılıklı olarak çalışıyoruz ve destekliyoruz" dedi. Bezos daha önce roman yazarı MacKenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 25 yıl evli kalan çiftin dört çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, 2019'dan bu yana birlikte. Ünlü iş insanı, Sanchez'e yaklaşık beş yıllık birlikteliklerinin ardından 2,5 milyon dolarlık bir yüzükle evlenme teklif etti. Eski bir Emmy ödüllü gazeteci olan Lauren Sanchez'in önceki ilişkilerinden üç çocuğu var.