Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğün davetli listesi belli oldu - magazin haberleri

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez'in düğün davetli listesi belli oldu

        Bu yaz İtalya'da evlenecek olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez çiftinin düğünlerine davet ettikleri ünlü isimlerin bazılarının kim olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 12:47 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düğünün ünlü davetlileri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milyarder iş adamı Jeff Bezos, ödüllü bir eski gazeteci olan Lauren Sanchez ile evlenmeye hazırlanıyor. Çiftin bu yaz İtalya'da gerçekleştirilecek olan ve merakla beklenen düğününe katılacak isimlerden bazılarının kim olduğu belli oldu. Düğüne ünlü realite şov yıldızı Kim Kardashian ile annesi Cris Jenner'ın davet edildiği öğrenildi.Oyuncu Eva Longoria ile ünlü çift Katy Perry ve Orlando Bloom da davetliler arasında. Şarkıcı Katy Perry, aynı zamanda yakında uzay yolculuğuna çıkacak olan Lauren Sanchez'in yol arkadaşlarından biri.

        Lauren Sanchez, pop yıldızı Katy Perry'nin yanı sıra gazeteci ve sunucu Gayle King, NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn ile birlikte Blue Origin roketiyle uzayın sınırına giden ilk kadınlardan olacak.

        Katy Perry ve Orlando Bloom

        REKLAM

        Jeff Bezos'un sahibi olduğu havacılık ve uzay şirketi Blue Origin'den, NS-31 misyonu kapsamında yapılacak ve yaklaşık 10 dakika sürecek uzay yolculuğunun net tarihi henüz açıklanmadı.

        Ivanka Trump ve Jared Kushner

        Düğününe davet edilenler arasında ayrıca Lauren Sanchez'in yakın arkadaşı olan gazeteci Gayle King de var. Ünlü TV programcısı Oprah Winfrey, Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, Ünlü model Karlie Kloss ile eşi Joshua Kushner, oyuncu ve model Camila Morrone, düğünün diğer ünlü davetlileri.

        2019'dan bu yana birlikte olan 61 yaşındaki Bezos ile 55 yaşındaki Sanchez, Mayıs 2023'te nişanlandı.

        Lauren Sanchez'in iki eski eşinden üç çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos daha önce yazar Mackenzie Scott ile evliydi. 1993'te evlenen çift, 2019'da boşanmıştı. 25 yıl evli kalan çiftin dört çocuğu var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Jeff Bezos
        #Lauren Sanchez
        #düğün

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        Uludağ'daki faciada gözaltılar var!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        F.Bahçe Bodrum'da üç puan peşinde!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        Soba yanıyordu... Öldüren hata!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        İl Milli Eğitim açığa aldı! 3 kız öğrenci... Okulda taciz!
        Savunma mı, hücum mu?
        Savunma mı, hücum mu?
        Aynı gün ameliyat oldular
        Aynı gün ameliyat oldular
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        Turisti İstanbul turu yaptırıp dolandırdı!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        11 yaşındaki Gazel'i öldüren şaka!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        2 ayda 3 kişi cansız bulundu! Anne, baba ve oğulları... Ölüm evi!
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        4 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Sağlıklı beslenmenin yeni trendi
        Habertürk Anasayfa