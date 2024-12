Jeff Bezos gelecek hafta 600 milyon dolarlık düğün yapacağı haberlerini yalanladı

Jeff Bezos, X platformundaki açıklamasında; "Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın" ifadesini kullandı.

238,5 milyar dolar servete sahip olan 60 yaşındaki Bezos mesajına; "Bu konuyu ele alan ve yeniden haber yapan tüm yayın organlarının, tarih geldiğinde ve olay gerçekleşmediğinde bir düzeltme yapıp yapmayacaklarını görmek ilginç olacak" diye de ekledi.