Jeff Bezos gelecek hafta 600 milyon dolarlık düğün yapacağı haberlerini yalanladı
Nişanlısı Lauren Sanchez ile gelecek hafta 600 milyon dolarlık gösterişli bir düğünle evlenecekleri iddia edilen ünlü milyarder Jeff Bezos; "Bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. Okuduğunuz her şeye inanmayın" açıklaması yaptı
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ABD'li milyarder Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile gelecek hafta Aspen'de evlenecekleri haberlerini yalanladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bezos, iddialar için "Tamamen yanlış" ifadesini kullandı.
Jeff Bezos ile 2018'den bu yana birlikte olan, 2023'te nişanlanan Lauren Sanchez, 20 karatlık pembe elmas yüzüğünü parmağında taşıyor. Sanchez, daha önce detayları netleştirmediklerini, ancak farklı bir yerde düğün düşündüklerini açıklamıştı.
Jeff Bezos ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Lauren Sanchez ile 28 Aralık'ta evlenecekleri ve 600 milyon dolarlık lüks bir düğün yapacakları iddialarının doğru olmadığını söyledi.
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Jeff Bezos, X platformundaki açıklamasında; "Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın" ifadesini kullandı.
238,5 milyar dolar servete sahip olan 60 yaşındaki Bezos mesajına; "Bu konuyu ele alan ve yeniden haber yapan tüm yayın organlarının, tarih geldiğinde ve olay gerçekleşmediğinde bir düzeltme yapıp yapmayacaklarını görmek ilginç olacak" diye de ekledi.
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Düğün haberi, 53 yaşındaki Lauren Sanchez'in geçen ay The Today Show'da düğün ilhamı için Pinterest'i kullandığını açıklayarak heyecanını yansıtmasının ardından gelmişti. Farklı gelinlikleri bu platform üzerinde keşfettiğini söyleyen Sanchez, "Diğer tüm gelinler gibiyim, Pinterest'i kullanıyorum" demişti.
Kasım 2023'te henüz 5 aylık nişanlıyken verdiği bir röportajda Lauren Sanchez, Bezos ile uzak bir destinasyonda düğün yapmak istediklerini ancak henüz planlarını tamamlamadıklarını söylemişti.
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İlişkilerine 2018'de başlayan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, ünlü dolar milyarderinin 2019'da, eski eşiyle boşandığını açıklamasından kısa bir süre sonra ilişkilerini ilan etmişti.
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Lauren Sanchez'in yetenek yöneticisi Patrick Whitesell ile önceki evliliğinden Ella (16) ve Evan (18) adlarında iki çocuğu var.
Lauren Sanchez ayrıca daha önce Amerikan futbolcusu Tony Gonzalez ile evliydi ve bu evliliğinden de 23 yaşında Nikko adında bir oğlu bulunuyor.
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Jeff Bezos'un ise 25 yıllık eski eşi MacKenzie Scott'dan üç çocuğu var. Oğlu Preston 24 yaşında. Aile hayatını hep gizli tutan Bezos'un diğer oğullarının adı bilinmiyor. Kızını, eski eşiyle birlikte Çin'den evlat edindikleri bilinse de yılı hakkında herhangi bir bilgi bugüne dek paylaşılmadı.
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