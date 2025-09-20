Jeep Avenger'a 4x4 versiyon geldi

İlk tanıtıldığı 2023 yılından bugüne kadar 160 bin adetlik satış rakamına imza atan Jeep Avenger'in 4x4 çekiş sistemine sahip versiyonu 4xe Türkiye'ye geldi.

48V hibrit teknolojisiyle donatılan yeni Avenger 4xe; toplamda 145 beygir güç (136 beygir gücündeki turbo beslemeli benzinli motorla birlikte önde ve arkada yer alan ve her biri 21 kW güç sunan iki elektrik motoru) sunuyor.

Overland donanım versiyonu ile alınabilen Avenger 4xe, 2 milyon 544 bin 444 TL’den başlayan fiyatlar ve lansman dönemine özel 250 bin TL’ye varan takas desteğiyle satışa sunuluyor.

ÖZEL LASTİKLER İLE GELİYOR

Overland donanım seviyesinde, 17 inç ölçüsünde, A/T lastikler ile uyumlu siyah renkli hafif alaşım jantlar, standart M+S 3PMSF (kışın da kullanılabilen dört mevsim tipi) lastikler, yeni ön ve arka tampon, full LED- projektör farlar, LED arka aydınlatma grubu, LED sis farları ve arazi tipi koruma plakaları, gövde rengi kapı kolları, arka çekme kancası ve cam tavan (sunroof) standart olarak sunuluyor.

Bu donanım seviyesinde ayrıca gümüş renkli ön panel, özel kumaştan, yıkanabilir ve dayanıklı koltuklar, deri direksiyon simidi, ön kol dayanağı, karartılmış camlar, çok renkli ambiyans aydınlatma, kablosuz şarj, otomatik kararan dikiz aynası, ısıtmalı, elektrikli ve otomatik katlanır dış dikiz aynaları ve yüksekliği ayarlanabilir bagaj zemini bulunuyor.

AÇILARI ARAZİYE UYGUN HALE GELDİ Overland donanım seviyesinde; tam LED ön ve arka aydınlatma grubu, kör nokta uyarı sistemi, çok renkli iç ambiyans aydınlatması, seviye 2 otonom sürüş özellikleri ile kablosuz şarj gibi özellikler bulunuyor. Yeni Avenger 4xe’de 10.25 inç dokunmatik ekran 10.25 inçlik tam dijital gösterge paneli, otomatik klima sistemi, adaptif hız sabitleyici, seviye 2 kısmi otonom sürüş yardımcısı, aktif fren yardımcısı trafik levhaları yardımcısı, şerit takip yardımcısı, sürücü dikkat asistanı, eğim iniş desteği, selec-terrain sürüş modları, elektrikli park freni, 360° park yardımcısı, 180° arka kamera ve drone görünümü, uzun far yardımcısı, otomatik anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi ile otomatik kararan iç dikiz aynası da standart olarak yer alıyor. Diğer Avenger modellerine kıyasla 10 mm daha fazla yerden yüksekliğe (210 mm) sahip olan yeni Avenger 4xe'de, yaklaşma (22°), tepe aşma (21°) ve uzaklaşma (35°) açıları da arazi sürüşlerine uygun hale getirilmiş durumda.