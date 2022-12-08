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Jaylen Smith: 18 yaşındaki ABD tarihinin en genç siyah belediye başkanı

Arkansas'ta 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, ABD'nin en genç siyah belediye başkanı seçildi.

Giriş: 08.12.2022 - 15:05 | Güncelleme: ABONE OL

Max Matza, BBC News

ABD'nin Arkansas eyaletinde 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Jaylen Smith, 1800 kişinin yaşadığı Earle kasabasının belediye başkanı seçildi. Mayıs ayında liseyi bitiren Smith'in ABD'nin tarihindeki en genç siyah belediye başkanı olduğu bildiriliyor.

ABD tarihinde ilk kez 18 yaşında biri belediye başkanı seçilmiyor ancak yine de dün açıklanan seçim sonucu büyük bir şaşkınlık ve sevinçle kutlandı.

Demokrat Parti'den seçime giren Smith, Facebook üzerinden, "Earle, Arkansas için daha iyi bir sayfa açma zamanı. İnsanların oy vermesi için harekete geçen tüm destekçilerime teşekkür ederim. Hepinize gerçekten minnettarım" diye yazdı.

Smith, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada ise "Bir yerden başlamanız lazım. Şimdi olabilecekken 30 ya da 40 yaşında belediye başkanı olmak istemedim" dedi.

Smith, lisedeyken okul öğrenci birliği başkanlığı da yapmıştı.

Seçim kampanyası süreci boyunca, Arkansas eyaletindeki 200 bin nüfuslu Little Rock şehrinin belediye başkanı Frank Scott Jr.'dan tavsiyeler aldı.

Smith, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Arkansas State University Mid-South'ta eğitimine devam etmeyi ve savcı olmayı planlıyor.

CNN televizyonuna konuşan Siyah Belediye Başkanları Derneği Başkanı Frank D. Scott Jr., "Jaylen ve Earle'de yaşayan herkes için heyecanlıyım. Jaylen, ABD'de en genç siyah belediye başkanı seçildi. Onunla bu genç yaşta topluma hizmet için bu kadar istekli olmasından dolayı gurur duyuyorum" dedi.

ABD'de 2005 yılında 18 yaşındaki beyaz Michael Sessions henüz liseyi bitirmeden Michigan'daki Hillsdale kasabasında belediye başkanı seçilmişti.

Okul müdürü ise Sessions'la ilgili olarak "Ona söyledim, kazansa bile hala ödevlerini bitirmek zorunda. Resmi görevliyi uzaklaştırmak istemem" demişti.

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