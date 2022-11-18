İsveçli şarkıcı yeniden Türkiye'ye geliyor!

DHA

İsveçli şarkıcı ve söz yazarı Jay Jay Johanson, 2 konser için yeniden Türkiye'ye geliyor. Johanson, 24 Şubat 2023 Cuma gecesi Ankara'da, 25 Şubat 2023 Cumartesi gecesi ise İstanbul'da sahne alacak.

1996 yılından bu yana müzik dünyasının içinde olan, verdiği konserlerle Türkiye'de de geniş kitlelere ulaşan Johanson, 2017'de de Ankara ve İstanbul'a gelmişti.

Fotoğraflar: DHA, AA