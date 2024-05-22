Jason Momoa, yeni ilişkisini doğruladı
Jason Momoa, oyuncu Adria Arjona ile ilişkisinin olduğunu doğruladı
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Ünlü oyuncu Jason Momoa'nun, yeni ilişkisi, 2022'de boşandığı ve iki çocuğunun annesi Lisa Bonet'ten ayrıldığını açıklamasından iki yıl sonra geldi.
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ABD'li oyuncu Jason Momoa, 20 Mayıs'ta Adria Arjona ile çıktığı Japonya tatilinden paylaşımlar yaparak ilişki yaşadığını doğruladı.
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Jason Momoa, 11 Mayıs'ta İngiltere'deki Basingstoke Comic Con'da sahnedeyken "Bir ilişkim var" şeklinde konumuştu. 44 yaşındaki oyuncu, bir süredir bir ilişki içinde olduğunu belirterek bunu neden gizli tuttuğunu; "Gizliliğin tadını çıkarıyorum çünkü eskiden kimsenin umurunda değildi ama şimdi herkesin umurunda" ifadelerini kullanarak açıklamıştı.
Fotoğraflar: Instagram, Shutterstock
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