Game of Thrones dizisiyle yıldızı parlayan ve ardından Aquaman filmiyle ününü daha da büyüten oyuncu Jason Momoa, asansörde mahsur kaldı.

40 yaşındaki aktör, arkadaşları ve köpeği ile birlikte kalabalık bir asansörün içinde iki saat kurtarılmayı bekledi. Otel asansöründe yaşadıklarını kaydeden ve sosyal medya hesabından paylaşan Momoa, arkadaşlarının aç olduğunu söylemesi üzerine yanında taşıdığı şekerleri ikram etti.

Ardından kurtarma ekibi gelerek Momoa, köpeği ve arkadaşlarını asansörden çıkardı. Momoa, asansörden çıktıktan sonra esprili yaklaşımla “Sadece dışarı çıkmaya çalışıyorduk. Zor Ölüm’deki gibi yapmaya çalışıyorduk ama olmadı” ifadesini kullandı.