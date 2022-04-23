Japonya’da turist botu battı: 26 kayıp

Japon Sahil Güvenlik Teşkilatı’ndan (JCG) yapılan açıklamada, Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist teknesinin battığı duyuruldu.

KAZU I isimli teknede 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı. Yerel saatle 13.15’de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.