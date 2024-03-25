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        Haberler Sağlık Japonya’da satılan gıda takviyesi 26 kişiyi hastanelik etti: Piyasadan toplatılıyor

        Japonya’da satılan gıda takviyesi 26 kişiyi hastanelik etti: Piyasadan toplatılıyor

        Japonya'da kırmızı pirinç mayasından üretilen ve kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyeleri kullanan 26 kişiyi hastanelik etti. Yan etki gösteren takviyelerin piyasadan toplatılacağı açıklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 17:57 Güncelleme: 25.03.2024 - 17:57
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        Japonya'da satılan o gıda takviyesi 26 kişiyi hastanelik etti
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        Japonya'da faaliyet gösteren özel bir firma tarafından kırmızı pirinç mayası kullanılarak üretilen ve kötü huylu kolesterolü düşürdüğü iddia edilen gıda takviyeleri, 26 kişinin hastaneye kaldırılmasına neden oldu.

        Firmadan yapılan açıklamada, geçen hafta böbrek yetmezliği dahil farklı şikayetlerle hastaneye kaldırılan 6 kişiye ek olarak, dün de ürünleri kullanan 20 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Gelişmenin ardından, 300 bin paket “Beni Koji Choleste Help” adlı ürün dahil 5 farklı takviyenin şirket tarafından piyasadan toplatılmaya başlandığı kaydedildi. Şirket müşterilere ürünü kullanmayı bırakmaları çağrısında bulundu.

        Üretim sürecinde kullanılan küflerden elde edilen bilinmeyen bir bileşenin yan etkiye neden olduğu ihtimali üzerinde durulurken, konuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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