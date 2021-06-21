Japonya’da olimpiyat tartışmalarında yeni karar

AP’nin aktardığı habere göre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC),pazartesi günü yaptığı açıklamada seyirciyi 10 bin kişi ile sınırlandırma kararı aldı. Yerel taraflardan oluşacak ve yüzde 50 kapasite sınırı ile oynanacak olimpiyatlarda daha önce en iyi seçeneğin olimpiyatların seyircisiz düzenlenmesi tavsiyesi verilmişti.
Yeni karar, geçen hafta Japonya Toplum Sağlığı Örgütü Başkanı Dr. Shigeru Omi’nin seyircisiz seçeneğin en güvenli yol olduğuna ilişkin açıklamayla çelişiyor. AP’nin aktardığı habere göre Omi, daha önce de salgın döneminde olimpiyat müsabakalarının gerçekleşmesini ‘‘anormal’’ olarak nitelendirmişti.
Yeni karar, yerel organizatörler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Uluslararası Paralimpik Komitesi, Japonya hükûmeti, partiler ve Tokyo Büyükşehir Belediyesi ile yapılan çevrim içi görüşme sonrasında geldi.
Yetkililer, yeni karar kapsamında yüzde 50 kapasite ile seyircili oynanacak müsabakalarda yerel taraftarla katı kurallar uygulanacağını söylüyor. Seyirciler, tezahürat yapamayacak ve maske takmak zorunda olacak. Müsabakaların bitiminde ise seyircilerin doğruca eve gitmeleri gerektiği bildiriliyor.
Organizatörlerin bildirdiğine göre, yaklaşık 3,6-3,7 milyon arasındaki bilet Japon sakinlerinin halihazırda elinde bulunuyor.
AA'nın aktardığı habere göre, Covid-19 nedeniyle bu yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları, 23 Temmuz-8 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.
Paralimpik Oyunları'na ilişkin seyirci kararı 16 Temmuz tarihinde belirlenecek.
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