Habertürk
        "Japonya'ya güçle karşılık veririz" | Dış Haberler

        "Japonya'ya güçle karşılık veririz"

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a yönelik bir askeri müdahale olması durumunda güç kullanacaklarını ima eden ifadesine yanıt verdi. Cien, böyle bir durumda Çin'in Japonya'ya güçle karşılık vereceğini dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 00:04 Güncelleme: 14.11.2025 - 00:21
        "Japonya'ya güçle karşılık veririz"
        Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin ülkesinin Tayvan'a yönelik bir askeri müdahalede güç kullanacağını ima eden ifadesine karşı, böyle bir durumda Japonya'ya güçle karşılık vereceğini bildirdi.

        Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Başbakan Takaiçi'nin 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda dile getirdiği sözlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Sözcü Lin, "Japonya Tayvan Boğazı'na müdahale etmek üzere askeri güç kullanmaya cüret ederse bu bir 'saldırı eylemi' olacaktır ve Çin buna güçle karşılık verecektir." dedi.

        Çin'in böyle bir durumda Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası hukuktan öz savunma hakkını kararlılıkla uygulayacağını belirten Lin, ülkesinin ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını vurguladı.

        "Japonya, Tayvan ile ilgili sözlerini geri almalı"

        Lin, "Japonya derhal kendini düzeltmeli ve Tayvan ile ilgili sözlerini geri almalı, aksi halde sonuçlarına katlanmalı." ifadesini kullandı.

        Japonya'nın yakın geçmişine "varoluş krizleri" gerekçe göstererek defalarca askeri saldırganlıkta bulunduğunu, öz savunma hakkı adı altında Çin'e savaş açtığını hatırlatan Lin, şöyle devam etti:

        "Şimdi bir kez daha (Japonya'nın) 'varoluş krizi' senaryosunu gündeme getiren Başbakan Takaiçi Sanae, geçmişteki askeri yöntemlere geri dönmek mi istiyor? Çin halkını ve Asya halklarını düşmanlaştırarak savaş sonrası uluslararası düzeni tersine çevirmeye mi çalışıyor?"

        Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin ifadeleri

        Başbakan Takaiçi, 7 Kasım'da Japon parlamentosu Diet'te düzenlenen oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik bir askeri müdahalenin Japonya için "varlığını tehdit eden durum" olarak görüleceğini ifade etmişti.

        Japonya'nın 2015 tarihli Ulusal Güvenlik Yasası'nda "varlığını tehdit eden durum", ülkenin müttefiklerine yönelik, Japonya'ya da varoluşsal tehdit oluşturan silahlı saldırı anlamına geliyor. Ülke bu durumda "öz savunma güçleri" olarak adlandırdığı silahlı kuvvetlerini görevlendirebiliyor.

        Pekin yönetimi daha önce Takaiçi'nin sözlerini protesto etmişti. Japon Başbakan, tepkiler üzere Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

        Çin-Tayvan anlaşmazlığı

        Tayvan, 1895'teki Birinci Çin-Japon Savaşı'nın ardından Japon İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiş, Tokyo'nun Ada'daki sömürge yönetimi, İkinci Dünya Savaşı sonunda teslim olduğu 1945'e kadar 50 yıl sürmüştü. Tayvan'daki Japon güçleri 25 Ekim 1945'te Ada'yı Müttefik Devletler'e teslim etmişti.

        Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çan Kay-şek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Koumintang) güçleri ile Mao Zıdong önderliğindeki Çin Komünist Partisi güçleri arasında yaşanan iç savaşta galip gelen komünistler, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmişti.

        İç savaşı kaybeden Koumintang üyeleri ise Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek, burada geçici hükümet kurmuştu.

        Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

        Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak, Tayvan'ın diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

        Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/JESSICA LEE, temsilidir

