Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi Ankara'ya geldi

Japonya Veliaht Prensi Fumihito ve Prenses Kiko, Türkiye ve Japonya'nın diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiriyor. Prens ve Prensesi taşıyan uçak 12 saatlik yolcuğun ardından Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

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Prens ve Prensesi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ankara Vali Yardımcısı Murat Soylu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Köylüoğlu, Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Ahmet Cemil Miroğlu ve Japonya Büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Veliaht Prens Fumihito ve Veliaht Prenses Kiko 3-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'de bir dizi resmi ziyarette bulunacak. Veliaht çiftin, 4 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.