Japonya ve Avustralya, savunma bağlarını güçlendirmede mutabık kaldı

Kyodo News'un haberine göre, Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi ve Savunma Bakanı Nakatani Gen, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Savunma Bakanı Richard Marles ile 12'nci "2+2" formatı görüşmeleri kapsamında başkent Tokyo'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin, savunma teçhizatı ve siber alanlarda güvenlik işbirliğini artırma konusunda anlaştığı kaydedildi.

Toplantıda, Avustralya donanmasına Japonya'nın Mogami sınıfı fırkateynlerinin dahil edilmesi memnuniyetle karşılanırken, Avustralya Savunma Bakanı Marles, bu kararın ülkesi için ileriye dönük en iyi ve en uygun maliyetli çözüm olduğunu ifade etti.

"İki ülke de ABD'nin müttefiki"

Marles, iki ülkenin de ABD müttefiki olduğunu hatırlatarak, "Japonya'dan daha fazla stratejik uyum içinde olduğumuz başka bir ülke yok." diye konuştu.

Toplantıda, Japonya ve Avustralya'nın, çatışma gibi acil durumlarda vatandaşların üçüncü ülkelerden tahliyesi için işbirliği yapacağı belirtildi.

Avustralya, donanmasına yeni savaş gemileri inşa etmek üzere açtığı yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihaleyi Japonya'nın Mitsubishi Heavy Industries (MHI) şirketine verdiğini açıklamıştı.

İki ülke arasında 5 Ağustos'ta yapılan anlaşma kapsamında Avustralya'nın yaşlanan ANZAC sınıfı fırkateynlerinin yerini alacak 11 yeni savaş gemisi inşa edilecek. Bu gemilerden ilk üçü Japonya'da üretilecek ve ilki 2030'da Avustralya donanmasında hizmete girecek. Kalan 8 gemi ise Avustralya'da inşa edilecek.