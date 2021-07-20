Japonya Savunma Bakanı Kişi'den "İngiltere ile stratejik partneriz" vurgusu

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Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, İngiliz mevkidaşı Ben Wallace ile Tokyo'daki görüşmesi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda savunma alanında geniş çaplı ikili iş birliği ve ortak tatbikat konularını ele alacaklarını belirten Japon Bakan, "Japonya ve İngiltere özgürlük, demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerini paylaşan iki stratejik partnerdir." dedi.

Kyodo ajansına göre, ikili, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait yeni savaş uçağı motorunun geliştirilmesine yönelik fikir teatisinde de bulunacak.

İngiliz uçak gemisi Queen Elizabeth ile bünyesindeki destroyer ve denizaltı grubu, Pasifik bölgesine doğru Mayıs'ta denize açılmıştı.

Hollanda'ya ait bir fırkateyn ve ABD'ye ait bir destroyer ile grubun, sonbahar sezonunda Japonya'ya uğraması ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) ile ortak tatbikat yapması bekleniyor.