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Japonya salgında 6. dalgayı yaşıyor, vaka sayıları 8 kat arttı!

Japonya'da ciddi semptomlar gösteren koronavirüs hastalarının sayısı 2022 yılı başından bu yana yaklaşık 8 kat arttı, ülkede 6. dalganın yaşandığı belirtildi

23.01.2022 - 14:09 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM / Ajanslar

  • Omicron varyantının da etkisiyle Covid-19 salgınında 6'ncı dalgayı yaşayan Japonya'da ciddi semptomlar geliştiren hastaların sayısının 2022 yılının başından bu yana yaklaşık 8 kat arttığı bildirildi. 

  • Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1 Ocak'ta 51 olan ciddi semptom gösteren Covid-19 hastalarının sayısı bir hafta sonra 89'a yükseldi. Sonraki hafta 233'e çıkan sayı, geçen cuma ise 400 olarak kayıtlara geçti. 

  • Japonya'da tespit edilen tüm yeni Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 93'ünü Omicron vakalarının oluşturduğu belirtildi.

  • Öte yandan, Japonya’da geçtiğimiz günlerde ardı ardına rekor kıran günlük Covid-19 vaka sayısı bugün 27 bin 74 olarak tespit edildi. 

  • Toplam vaka sayısı da 2 milyon 158 bin 34'e ulaştı. Son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiği ülkede can kaybı 18 bin 514'e ulaştı.

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