Japonya Rallisi'nde zafer Neuville'in

Gifu kentinde yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 43 dakika 52.3 saniyede tamamlayan Neuville, bu sezon 2'nci, kariyerindeki 17. WRC birinciliğine ulaştı.

Ott Tanak, takım arkadaşı Neuville'in 1 dakika 11.1 saniye gerisinde 2'nci, Toyota Gazoo takımından Takamoto Katsuta ise liderin 2 dakika 11.3 saniye arkasında 3. oldu.

WRC 2022 sezonunda pilotlar şampiyonluğunu Kalle Rovanpera, takımlar şampiyonluğunu da Toyota Gazoo elde etmişti.