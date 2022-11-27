STAT: Ahmed Bin Ali
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1
Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda.
Kosta Rika: Keylor Navas, Duarte, Oviedo, Calvo, Waston, Fuller, Borges, Torres, Tejeda, Contreras, Campbell.
Katar'ın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.
Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.
Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı.
Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.
Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk kez karşı karşıya gelecek.