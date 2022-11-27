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Haberler Dünya Kupası 2022 Japonya Kosta Rika maçı CANLI YAYIN! Dünya Kupası Japonya Kosta Rika canlı izle TRT 1 HD link... Japonya Kosta Rika maçı ilk 11'ler ve kadrolar

Japonya - Kosta Rika maçı CANLI YAYIN

Japonya - Kosta Rika maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın E Grubu ikinci maçında Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor. İlk maçında Almanya'yı deviren Japonya ve İspanya'ya farklı mağlup olan Kosta Rika'nın karşılaşmasının tüm detayları haberimizde...

Giriş: 27.11.2022 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya Kosta Rika maçı CANLI YAYIN! Dünya Kupası Japonya Kosta Rika canlı izle TRT 1 HD link... Japonya Kosta Rika maçı ilk 11'ler ve kadrolar
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STAT: Ahmed Bin Ali
HAKEM: Michael Oliver
SAAT: 13.00
YAYIN: TRT 1

Japonya: Gonda, Yamane, Yoshida, Itakura, Nagatomo, Endo, Morita, Doan, Kamada, Soma, Ueda.
Kosta Rika: Keylor Navas, Duarte, Oviedo, Calvo, Waston, Fuller, Borges, Torres, Tejeda, Contreras, Campbell.

Katar'ın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geliyor.

Japonya ilk maçında turnuvanın favorilerinden Almanya'yı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 2-1 mağlup etmişti.

Kosta Rika ise şampiyonanın şu ana kadar ki en farklı mağlubiyetini İspanya karşısında yaşadı.

Orta Amerika ülkesi, sahadan 7-0'lık tarihi bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu iki ülke, Dünya Kupası'nda tarihlerindeki ilk kez karşı karşıya gelecek.

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