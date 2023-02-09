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Haberler Dünya Asya-Pasifik Japonya'dan Türkiye için deprem yardımlarını artırma kararı

Japonya Başbakanı Kişida: Türkiye'ye deprem yardımlarını artıracağız

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Türkiye için gönderdikleri insani yardımları artıracaklarını bildirdi

Giriş: 09.02.2023 - 07:23 | Güncelleme: ABONE OL
Japonya'dan Türkiye için deprem yardımlarını artırma kararı
Japonya'dan Türkiye için deprem yardımlarını artırma kararı
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AA

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Kahramanmaraş merkezli depremlere yönelik Japon hükümetinin, Türkiye'ye yardımları artıracağını söyledi.

Ulusal meclis oturumunda konuşan Japon Başbakan, hükümetin, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta oluşan depremlere yönelik Türkiye'ye içten taziyelerini yineledi.

Japon hükümeti olarak Türkiye'ye, kurtarma ekipleri gönderdiklerini anımsatan Kişida, yerel halkın ihtiyaçlarına göre gerekli yardımları artırmayı değerlendirdiklerini belirtti.

Depremin verdiği hasarın boyutuna ilişkin bilgi toplamayı sürdüreceklerini ifade eden Kişida, bölgede yaşayan Japonların zarar gördüğüne yönelik bilgi edinmediklerini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, depremlerden etkilenen Suriye'ye de insani yardım göndermeyi planladıklarını açıkladı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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