Japonya'dan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren kuruluşlara yaptırım

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Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Başbakan Kişida Fumio kabinesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek veren kuruluşlarla ilgili ticari kısıtlama kararı aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Rusya'ya, saldırılara ilişkin cezai tedbirlerden kaçınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle" Çin dahil 5 ülkedeki bazı kuruluşların yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Hindistan, Özbekistan, Kazakistan ile Birleşik Arap Emirlikleri merkezli kuruluşların mal varlıklarının dondurulması ve ihracat yasağı dahil ekonomik yaptırımlara tabi tutulacağı vurgulanan açıklamada, yaptırım listesinde Rus insansız hava araçlarına mikroçip sağladığı bilinen Çin merkezli "Asia Pacific Links Limited" ve "Yilufa Electronics Limited" firmalarının da yer aldığı kaydedildi.

REKLAM Açıklamada, bu firmaların askeri sanayide kullanılabilecek malzeme tedarikinde rol oynadıklarından şüphelenilmesi sebebiyle yasak listesine ekleneceği ve Ukrayna'daki durum göz önünde tutularak uygulanacak yaptırımların barış için uluslararası çabalara katkı amacını taşıdığı vurgulandı. "G7 ile birlikte çalışma" Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, düzenlediği basın toplantısında, ticari yaptırımların Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek sağlayan kuruluşlara karşı alındığını bildirdi. Kısıtlamaları, "yaptırımları delmeye karışan kuruluşlara karşı önlem" olarak niteleyen Hayaşi, "Rusya'ya yönelik yaptırımların etkinliği için G7 ile birlikte çalışacaklarını" söyledi.

Japon basınında, yaptırım uygulanan kuruluşların, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına destek sağlayan askeri ürünlerin ihracatında rol aldığı bildirildi. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, geçen hafta İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'nde Rusya'ya destek veren bazı ülkelerdeki kuruluşlara yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.