18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Erdal Güven...
Gazeteci - yazar.
(TUJIAD) Japonya İş Adamları ile Ekonomik ve Kültürel İşbirliği Derneği Başkanı Erdal Güven'in yazdığı Japonya ile ilgili 8 kitaptan ikisi roman türünde.
O romanlardan biri 'Abdülhamit'in Hüzün Gemisi', diğeri ise 'Tahran'dan Kaçış'...
Bu iki roman, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Japonca'ya çevrilip 5 Haziran 2008'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Japon İmparatoru Akihito'ya hediye edilmişti.
Erdal Güven'in İran - Irak Savaşı sırasında Tahran'da mahsur kalan 215 Japon vatandaşının Türkiye'ye getirilmesini anlatan 'Tahran'dan Kaçış' adlı romanı 'Yuvaya Dönüş' adıyla sinemaya uyarlandı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Yuvaya Dönüş'ün gösterime gireceği 2019'un Japonya'da 'Türkiye Yılı' olmasına karar verdi.
Yönetmenliğini Hakan Kurşun'un, genel direktörlüğünü Şahin Alpaslan'ın yaptığı filmde başrolleri Furkan Palalı, Burhan Öçal, Ayten Uncuoğlu ve Japon oyuncu Megumi Masaki paylaşıyor.
Senaryosu Fatih Özcan ile Şeyda Delibaşı'na ait olan 'Yuvaya Dönüş', Japonya'da İmparator Akihito'nun tahtı bırakması nedeniyle 30 Nisan'da düzenlenecek törenlerin hemen ardından 'Türkiye Yılı'nın ana projesi olarak gösterime girecek. Film, aynı tarihlerde Türkiye'de de izleyiciyle buluşacak.
Peki Japonya için 'Tahran'dan Kaçış'a konu olan olayın önemi nedir?
Yıl 1985...
İran - Irak Savaşı bütün şiddetiyle sürmektedir. Irak, Tahran'ı bombalayacağını ilan ederek yabancı vatandaşların şehri terk etmelerini tavsiye etti. Uçak bulunamadığı için Tahran'ı terk edemeyen 215 Japon vatandaşının ülkeden çıkarılması için dönemin başbakanı Turgut Özal'ın talimatıyla bir THY uçağı Tahran'a gitti. Kaptan pilot Orhan Suyolcu, pilot Ali Özdemir, hostesler Ayşe Özalp, Sevil Atıcı, Emine Köprülü, Manolya Saka, Müge Çelebi, Deniz Cansız, Nuray Şalcı ve Nazan Akünler bombardıman altındaki Tahran Havalimanı'na inerek 215 Japon vatandaşını Ankara'ya getirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen 'Yuvaya Dönüş'ün hikâyesi şöyle: 215 Japon vatandaşı büyük bir operasyonla THY'nın uçağıyla İran'ın başkenti Tahran'dan Ankara'ya getirilir. Yolcular arasında Tahran'daki Türk Büyükelçiliği'nde görevli olan 'Üsteğmen Zafer' ile aşk yaşayan 'Keiko' adlı genç kız da vardır. 'Keiko'yu uçağa son anda yetiştiren 'Zafer'in bilmediği ise sevdiği kadının hamile olduğudur. 'Keiko', ölmeden hemen önce 'Yumi'ye bir mektup bırakır. 'Yumi', 30 yıldır varlığından habersiz yaşadığı babasının izini sürmek Japonya'dan Türkiye'ye gelir.
Birbirlerinin varlığından bir mektupla haberdar olan bir babayla kızın yaşadıklarının hikâye edinildiği 'Yuvaya Dönüş'ün çekimleri Kapadokya'da devam ediyor. Çekimler, İstanbul ve Tokyo sahneleriyle tamamlanacak.
'Yuvaya Dönüş'te 'Yumi'yi, Japon oyuncu Megumi Masaki canlandırıyor.
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