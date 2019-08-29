Japonya'da toplu taşıma araçlarındaki tacizler için çıkarılan damga yarım saat içinde tükendi

29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Japonya'da toplu ulaşım araçlarında cinsel tacize karşı deneme amaçlı olarak satışa çıkarılan görünmez mürekkepli damgalar yarım saat içinde tükendi.
Shachihata Inc. adlı mühür firmasının çıkardığı damga, taciz sırasında tacizcinin eline sürülüyor.
Gün ışığında görülmeyen mürekkeple vurulan damgada, kızıl ötesi ışına maruz kalınca tacizi simgeleyen bir avuç işareti beliriyor. Damga yıkanınca çıkıyor.
Şirket, taciz mağdurlarının tacizcilerini teşhir etmesini sağlayacak bu damganın olası vakalarda caydırıcı bir etkisi olabileceğini söylüyor.
Shachihata sözcüsü Fumihiro Mukai CNN'e açıklamasında damga fikrinin sosyal medyada kalabalık trenlerdeki tacizlerin önlenmesi için başlattıkları bir kampanya sırasında ortaya çıktığını söyledi. Mukai, gördükleri ilgi karşısında şaşırdıklarını belirtti.
Sözcü, damganın geliştirilmesi aşamasında polisle iş birliği yapılmadığını, kullanıcılardan gelecek yorumlara bağlı olarak üründe değişiklikler yapabileceklerini söyledi.
500 adet üretilen damga, kızıl ötesi ışın veren fenerlerle birlikte 2500 yen'den (yaklaşık 24 dolar- 140 TL) satıldı.
Merkezi Tokyo'da bulunan Tacizleri Önleme Faaliyetleri Merkezi adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı Yayoi Matsunaga, damganın etkili olup olmayacağını görmek için erken olduğunu belirtmekle birlikte şirketin çabasının "çok anlamlı" olduğunu söyledi.
Damga sosyal medyada da büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar, damganın ne kadar caydırıcı olabileceğini sorgularken bazıları da damgaya gösterilen ilginin taciz vakalarının ne kadar yaygın olduğuna işaret ettiğine dikkat çekti.
Bazı kullanıcılar ise, bu mürekkebi bir kişinin eline sürmenin suç olabileceği endişesini dile getirdi.
Japonya Dünya Ekonomik Forumu'nun cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülke arasında 110'uncu sırada yer alıyor.
Japonya bu alanda G7 ülkeleri arasında da sonuncu sırada.
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