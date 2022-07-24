Japonya'da yanardağ paniği!

Japonya'nın Kagoshima bölgesindeki Sakurajima Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Uyarı seviyesi 5'e yükseltilirken, bazı alanların tahliye edilmesi istendi.

Japonya'nın en aktif yanardağı olarak bilinen Sakurajima'da patlama yaşandı. 5 kademeli alarm seviyesinin en üst seviyesinde uyarıda bulunulurken, bölgede yaşayanların evlerini terk etmesi istendi.

Yetkililer, yanardağ patlaması sonrasında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın durum hakkında bilgilendirildiği belirtildi.