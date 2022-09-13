Laboratuvarda üretildi! Kalp yetmezliği hastasına nakledildi

Japonya'da bilim insanları, kalp yetmezliği hastalığının tedavisinde umut olacak bir çalışmaya imza attı. Tokyo Juntendo Üniversitesi ve Osaka Üniversitesi'nden bir ekip, vücut hücrelerinin yeniden programlanmasıyla oluşturulan ve çeşitli doku türlerine dönüşebilen indüklenmiş pluripotent kök hücrelerinden (iPS) elde edilen kalp kası hücrelerini hastanede kalp yetmezliği tedavisi bekleyen bir hastaya nakletmeyi başardı.
"60'LI YAŞLARINDAKİ HASTANIN SAĞLIK DURUMUNDA TATMİN EDİCİ BİR İLERLEME KAYDEDİLDİ"
Osaka'daki bir laboratuvarda iPS hücrelerinden elde edilen kalp kası hücrelerinin 3 buçuk saatte vücut sıcaklığındaki özel bir muhafaza sistemiyle Tokyo'ya getirildiği ve hastaya nakledildiği belirtildi. Ayrıca, 60'lı yaşlarındaki hastanın sağlık durumunda tatmin edici bir ilerleme kaydedildiği ve yakında taburcu olacağı da bildirildi.
Tedavinin, yapay kalp kası hücrelerini üretecek teknolojiye sahip olmayan sağlık kurumlarının da başka yerlerden gönderilen hücre tabakalarının naklini başarıyla gerçekleştirebileceğini ortaya koyduğuna dikkat çeken ekip, tedavinin güvenliğini ve etkinliğini doğrulamak için daha fazla sayıda hastanede nakil yapmayı planladıklarını bildirdi. Uzmanlar, söz konusu yöntemin tek hayatta kalma umudu kalp nakli olan ağır hastalar için de şans olabileceğine dikkat çekti.
PROGRAMLANABİLİR HÜCRELER NOBEL KAZANDIRMIŞTI
İndüklenmiş pluripotent kök hücreler olarak da bilinen ve mucidi olan Kyoto Üniversitesi Pfofesörü Shinya Yamanaka'ya 2012 Nobel tıp ödülünü kazandıran iPS hücreleri, vücudun diğer hücrelerinden elde edilip herhangi bir insan hücresine dönüşecek şekilde programlanabiliyor.
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