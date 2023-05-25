AA

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido'da yetişen Yubari kavunları sezonun ilk hasadında 3.5 milyon yene (25 bin dolar-500 bin TL) alıcı buldu.

AA'nın Kyodo ajansından aktardığı habere göre, adını Hokkaido'da Sapporo'ya bağlı Yubari ilçesinden alan kavunlar, mevsimin ilk hasadında müşterilerin beğenisine sunuldu.

Bölgede yetişen 260'tan fazla kavunun satışa çıkarıldığı açılış mezadında, yerel firma Hokuyupack Co. kavun çiftine 3.5 milyon yen vererek satın aldı.

Kavunların, haziran ayının ilk haftasında piyasaya sunulacağı açıklandı.

İlçedeki tarımsal kooperatifler bünyesindeki çiftçiler, bu yıl kavunların ülke içi satışlarından 1.93 milyar yen (13.6 milyon dolar) kazanmayı hedefliyor.

Yubari kavunları sezon açılışı rekor fiyatı 5 milyon yenle (Yaklaşık 36 bin dolar) 2019 yılında elde edilmişti.

*Haberin temsili görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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