Japonya'da danışman heyet, Kovid-19'a karşı Moderna aşısının 12 yaş ve üzerindekilere vurulmasını onayladı

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Kyodo ajansının Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kovid-19 Danışman Heyeti, Moderna'nın Kovid-19 aşısının ülke genelinde 12 yaş ve üzerindekilere vurulabilmesine izin verdi.

Aşı için bakanlık resmi onayının bu ay içinde verilmesi bekleniyor. Böylelikle hükümetin ulusal aşılama programı kapsamında aşının ücretsiz şekilde uygulanabilmesine izin verilecek.

ABD'li üretici Pfizer'ın Kovid-19 aşısının 12 yaş ve üzerindekilere uygulanması için resmi onay mayıs ayında verilmişti.

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Öte yandan danışman heyet, Kovid-19'a karşı "casirivimab" ve "imdevimab" adlı etken maddelerin bileşiminden oluşan antikor kokteylini de onayladı.

Kokteyl, resmi onay sağlanması halinde "Remdesivir", "Steroid dexamethasone" ve "Baricitinib" sonrası Kovid-19'a karşı Japonya'da onay alan 4. ilaç olacak.

Antikor bileşimi, belirli bir yapıyı tanıyıp ona yapışmak üzere tasarlanan bir protein türü olan "casirivimab" ve "imdevimab" adlı monoklonal antikorlardan oluşuyor.