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Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Nisan 2024-Mart 2025 mali yılı kapsamlı bütçe taslağını 112,5 trilyon yen olarak güncellediğini bildirdi.

Daha önce 112 trilyon yen olarak kabul edilen bütçe, revize sayesinde 500 milyar yenlik acil durum rezerv fon dilimiyle takviye edildi.

Fon vasıtasıyla, Noto Yarımadası ve kıyısında yaşanan depremler sonrası bölgenin kalkındırılmasına 500 milyar yen tahsis edilecek

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısının 232'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 22 bin 300'ü aşkın binanın hasar gördüğü, yaralanan 1037 kişinin tedavi gördüğü ve kendisinden haber alınamayan 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.