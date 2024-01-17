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        Haberler Ekonomi Para Japonya'da bütçe teklifine deprem güncellemesi - Para Haberleri

        Japonya'da bütçeye deprem güncellemesi

        Japonya, depremler sonrası 2024 mali yılı bütçe taslağını revize ederek 112,5 trilyon yen (764 milyar dolar) olarak onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 08:21 Güncelleme: 17.01.2024 - 08:22
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        Japonya'da bütçeye deprem güncellemesi
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        Başbakan Kişida Fumio hükümeti, Nisan 2024-Mart 2025 mali yılı kapsamlı bütçe taslağını 112,5 trilyon yen olarak güncellediğini bildirdi.

        Daha önce 112 trilyon yen olarak kabul edilen bütçe, revize sayesinde 500 milyar yenlik acil durum rezerv fon dilimiyle takviye edildi.

        Fon vasıtasıyla, Noto Yarımadası ve kıyısında yaşanan depremler sonrası bölgenin kalkındırılmasına 500 milyar yen tahsis edilecek

        İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak başında Noto Yarımadası ve kıyısında meydana gelen depremlerde ölenlerin sayısının 232'ye yükseldiği bildirildi.

        Açıklamada, 22 bin 300'ü aşkın binanın hasar gördüğü, yaralanan 1037 kişinin tedavi gördüğü ve kendisinden haber alınamayan 21 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana gelmişti.

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