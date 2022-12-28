HABERTURK.COM

Kyodo News'in aktardığına göre, Japonya'nın Toyonaka kentinde 50 yaşındaki bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada tanımadığı bir kişi tarafından bıçaklandığını söyleyerek polisi aradı.

Adam hastaneye kaldırılırken, polis de olay anına ait güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ancak görüntülerde adamın bahsettiği gibi kendisine arkadan yaklaşan ve bıçaklayan kimse görülmedi.

Bunun üzerine polis ekipleri hastanedeki adamın ifadesini aldı. Kısa süre sonra olayın gerçek olmadığını ve kendini bıçakladığını itiraf etti.

Şahıs ifadesinde, bıçağı duvara dayadığını ve gövdesini güçlü bir şekilde arkaya iterek kendi kendini bıçakladığını itiraf etti. Polisin "Neden bunu yaptın?" sorusuna ise 'çalışmaktan yorulduğunu' söyledi.

Polis yetkilileri, adamın hastanedeki tedavisinin sona ermesinin ardından, polisin görevini engelleme ve müdahale etmekle suçlanacağını söyledi.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.