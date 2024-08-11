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        Haberler Dünya Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısı devam ediyor | Dış Haberler

        Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısı devam ediyor

        Japonya'da 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının devam ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 14:00 Güncelleme: 11.08.2024 - 14:00
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        Japonya'da "büyük deprem" uyarısı sürüyor
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        Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek "büyük deprem" için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.

        Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

        Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

        Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

        Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

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        #Japonya
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