Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İbaraki eyaleti olan deprem, 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

AA'nın haberine göre; yerel saatle sabah 08.58'de meydana gelen deprem, çevre eyaletlerde de hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.