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        Haberler Spor Voleybol Japonya: 1 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        Japonya: 1 - İtalya: 3 | MAÇ SONUCU

        2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde İtalya, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 19:19 Güncelleme: 23.06.2024 - 19:19
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        Milletler Ligi'nde şampiyon İtalya!
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        İtalya, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) finalinde Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

        Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Japonya ile İtalya karşı karşıya geldi. İlk iki seti 25-17'lik setlerle kaybeden Japonya, 3. seti 25-21 kazanarak müsabakayı 2-1'e getirdi. İtalya son seti de 25-20 alarak kupanın sahibi oldu.

        Milletler Ligi'ne son şampiyon unvanı ile katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu yıl çeyrek finalde Polonya'ya elenerek turnuvaya veda etmişti.

        Salon: Indoor Stadium Huamark

        Hakemler: Collados Fabrice (FRA), Rene Karina Noemi (ARG)

        Japonya: Koga, Inoue, Ishikawa, Yamada, Wada, Araki, Hayashi, Iwasaki, Airi

        İtalya: Egonu, Sylla, Degradi, Fahr, Danesi (L), Bosetti, Antropova, Orro

        Setler: 17-25, 17-25, 22-19

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