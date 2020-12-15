Japonlar elektrikli SUV geliştiriyor

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Japon otomotiv üreticisi Subaru, Avrupa pazarı için tam elektrikli bir model geliştirmeye başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, yakın bir gelecekte yüzde yüz elektrikle çalışan bir Subaru modeli Avrupa yollarına çıkacak.

2020’lerin ilk yarısında piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli aracın, markanın Forester modeline benzer boyutta orta sınıf bir SUV olacağı ve Toyota ile paylaşılan bir platform üzerine inşa edileceği kaydedildi.

Araç ile ilgili detaylı bilgilerin önümüzdeki yıl paylaşılacağı belirtildi.

Elektrikli aracın, Subaru’nun Avrupa’daki çevresel ayak izini azaltma ve alternatif güç aktarma organlarına yönelik artan talebi karşılama yönündeki hedefleri doğrultusunda geliştirildiği bildirildi.

Subaru, kısa bir süre önce Impreza, XV ve Forester modellerinde 'e-Boxer' adı verilen mild-hibrit güç seçeneklerini satışa sunmuştu.