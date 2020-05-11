Japon otomotiv üreticisi Lexus, yüzde 100 elektrikli ilk modeli UX’de kullanıcılara 1 milyon kilometre/10 yıl garanti verdiğini açıkladı.

54.3 kWh yüksek kapasiteli bataryasıyla tek şarjla 400 kilometre yol alabildiği kaydedilen otomobilde, kabininin altına yerleştirilen bataryalar sayesinde yer tasarrufu sağlanırken aynı zamanda ağırlık merkezinin de aşağıya çekilerek sürüş dinamiklerinin iyileştirildiği bildirildi.

Öncelikle Avrupa ve Çin pazarında satışa sunulacak UX 300e’nin elektrikli motorunun 204 beygir güç ürettiği ve 0-100 km/s hızlanmasını da 7.5 saniyede tamamladığı bilgisi paylaşıldı.

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