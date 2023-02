Hayden Panettiere ile kardeşi Jansen Panettiere, 2004'te 'Tiger Cruise'; 2005'te de 'Racing Stripes' adlı yapımlarda birlikte kamera karşısına geçmişti.



Jansen Panettiere, ayrıca 2005'te 'The X's'te de rol almıştı. Panettiere, son olarak geçtiğimiz yıl 'Love and Love Not' adlı yapımda da görev almıştı.



Fotoğraflar: Instagram