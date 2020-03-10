"HER ŞEY O FOTOĞRAFTA GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"

Yakında 70 yaşına girecek olan Seymour, People dergisine yaptığı açıklamada sosyal medyada paylaştığı pozlarının hiçbirinde düzenlemelerde bulunmadığını belirterek, "Her şey o fotoğraflarda gördüğünüz gibi" dedi.