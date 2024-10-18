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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Jane Fonda, SAG'ın 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü

        Jane Fonda, SAG'ın 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü

        Amerikalı ünlü sinema oyuncusu Jane Fonda, Beyaz Perde Aktörleri Derneği'nin (SAG) 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 09:24 Güncelleme: 18.10.2024 - 09:24
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        Jane Fonda'ya 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'
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        SAG-Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'ndan (AFTRA) yapılan açıklamada, 86 yaşındaki Jane Fonda'ya ödülünün 23 Şubat'ta düzenlenecek törende verileceği bildirildi.

        Açıklamada, hem kariyerindeki başarıları hem de aktivist çalışmalarından dolayı Fonda'nın 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

        SAG-AFTRA Başkanı Fran Drescher, Fonda'nın başarılarından dolayı sektördeki pek çok kişi için ilham kaynağı haline geldiğini ifade ederek oyuncunun 'olağanüstü yeteneğe' sahip olduğunu kaydetti.

        Jane Fonda da yaptığı açıklamada, "Hayatımın neredeyse tamamında bu sektörde çalıştım ve meslektaşlarınız tarafından size bahşedilen bir onur gibisi yoktur" ifadesini kullandı.

        ABD'de 21 Aralık 1937'de dünyaya gelen Jane Fonda, beyaz perde kariyerine 1960'larda başladı. Fonda, 60 yılı aşkın kariyerinde Klute ve Coming Home gibi ünlü filmlere ve Grace and Frankie gibi başarılı dizilere imza attı.

        Fonda, kariyeri boyunca iki Oscar, bir Emmy, iki BAFTA ve yedi Altın Küre ödülü kazandı.

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        #Yaşam Boyu Başarı Ödülü
        #SAG
        #Jane Fonda
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