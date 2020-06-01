Operasyonda şüpheliye ait evde ve aracında yapılan aramada, 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, bin 520 TL suç geliri para, 1 adet kasatura, 8 adet 7.65 mm mermi ve 9 adet av tüfeği fişeği buldu.

Musfata Uc'un haberine göre, gözaltına alınan B. S isimli uyuşturucu şüphelisi, Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan Jandarmadaki 1 günlük sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.