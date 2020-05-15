Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde evlerinde kalan çocukları ziyaret etti.

Ferdi Durdu’nun haberine göre jandarma ekipleri, yakından ilgilendikleri çocuklara çeşitli hediyeler verdi.