Jandarma uzman erbaş alımı için başvurular 18 Nisan 2022 tarihinde başlıyor. Peki Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman bitecek, başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...



JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN 2022?

Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılacak. Konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın uzman erbaş alımı için başvurular, 18 Nisan'da başlayıp 25 Nisan'da sona erecek.

Alım ilanına 1 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilecek.

Başvurular e-Devlet ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Alım ilanının detayları için bilgilendirme kılavuzu da hazırlandı. Kılavuz, kurumun internet adresi üzerinden erişime açıldı.