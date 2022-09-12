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Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başlıyor! 7500 personel alınacak | 2023 Jandarma uzman erbaş başvuru sayfası e-Devlet girişi için TIKLA

Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları başladı! 7500 personel alınacak

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılı sözleşmeli personel alımına gidiliyor. Başvurular bugün başlıyor. Peki 7 bin 500 jandarma uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman sona erecek, başvuru şartları neler? İşte 2023 jandarma uzman erbaş alımı başvuru sayfası e-Devlet girişi ve başvuru şartları...

12.09.2022 - 09:12 | Güncelleme: ABONE OL

  • 7 bin 500 jandarma uzman erbaş alımı başvuruları bugün başlıyor. Başvuru şartları ve son başvuru tarihi adaylar tarafından merakla araştırılıyor. En çok merak edilenler arasında ise "Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları son tarih ne zaman?" ve "Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?" sorularının cevabı yer alıyor. İşte Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan detaylar...

     

  • 7 BİN 500 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2023 yılı için 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik ve 10 bando alt branşlarında olmak üzere toplam 7500 sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacak. Başvurular bugün başlıyor. 

  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

    Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları bugün başlıyor. Son başvuru tarihi ise 26 Eylül... Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin sayfası üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılabilecek.

    JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SAYFASI

  • JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARLARI 

    a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

    b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

     

    b. 2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

    (1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

    (2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

  • (3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

    c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

     

    ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

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