01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Jandarma astsubay alımı 2020 başvuru yapma işlemi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından başvurular resmi ineternet sayfasında alınmaya başladı. Peki, Jandarma astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI KADRO DAĞILIMI
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından verilen ilanda 3550 personel alımı yapılacak. Jandarma astsubay kadrosunda 362 kadın, aday istihdam edilecek. Toplamda 2947 jandarma, 126 personel, 72 ikmal, 13 maliye, uçak helikopter teknisyeni 40, istihkam 52, bakım 120, muhabere ise 120 olarak açıklandı. Sağlık muvazzaf kadrosunda ise 60 olmak üzere toplam kadro 3550 olarak açıklandı.
JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2020 BAŞVURU YAP
Astsubay başvuruları vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris resmi internet sitesi üzerinde yer alan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel temini Dairesi Başkanlığı sistemi üzerinden yapılacak. Başvuruların son tarihi ve saati 21 Şubat 2020 tarihinde saat 16:00'dır.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Adaylardan 50 TL sınav ücreti alınacak (Sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.)
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesi olması, Lisans mezunlarının KPSS 2018 veya 2019 puanlarından en az P3 düzeyinde 60 v üzeri puana sahip olmak gerekmektedir.
Ön lisans mezunlarının ise 2018 yılı kpss sınavından en az P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almak gerekmektedir.
Yaş şartında ise adayların 27 yaşını tamamlamamış olması gerekmektedir.
Lisans üstü eğitimlerden mezun olan adaylar için ise 32 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir.
Adayların silah taşımaya engel bir durumun olmaması,
Sağlık şartlarının görev yapmaya engel olmaması ve Muvazzaf-sözleşmeli astsubay olur raporlu alabilmeleri,
TCK 53. maddedeki belirtilen şartları taşımış olmaları,
Adayların kendisinin ya da eşinin ilan kılavuzunda belirtilen suçlardan hüküm almamış olması, daha önce çalıştığı kurumlarda disiplinsizlik nedeniyle çıkartılmamış olması,
Alkol ya da uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş ya da görmüyor olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, terör örgütleri ile irtibatı iltisaki olmamak,
Siyasi partilere üyeliği olmamak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,
Hamile olmamak şartları aranacaktır.
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