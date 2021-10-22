Oğlu transseksüel olduğunu açıkladı

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Hollywood'un yıldız isimlerinden Jamie Lee Curtis ile Christopher Guest'in oğlu Ruby, transseksüel olduğunu duyurdu. Geçtiğimiz yıl anne ve babasına kadın olmak istediğini söyleyen 25 yaşındaki Ruby, konuyla ilgili süreci People Dergisi'ne anlattı.

Annie adında bir kız kardeşi olan Ruby, "Anne ve babama hakkımda bilmedikleri bir şeyi onlara söyleme ihtimali korkutucuydu." dedi.

Ruby, ailesine durumu yüz yüze söylemekten çekindiğini bu yüzden onlara mesaj attığını, ikisinin de kendisini hemen geri aradığını söyledi.

Jamie Lee Curtis ise bunu duyduğu zaman çok duygusallaştığını ve gözyaşlarını tutamadığını dile getirdi.

Ruby'nin bu süreç boyunca her türlü desteği ailesinden gördüğü de aktarıldı.