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Haberler Dünya

James Webb Teleskobu'ndan yeni görüntü: Ölümün eşiğindeki bir yıldıza ait fotoğrafı paylaştı

James Webb Uzay Teleskobu, Yay (Sagittarius) Takımyıldızı'nda bulunan ve Güneş'ten 30 kat büyük olan ölümün eşiğindeki "WR 124" isimli yıldızın fotoğrafını çekti

Giriş: 16.03.2023 - 09:06 | Güncelleme: ABONE OL
James Webb Teleskobu'ndan yeni görüntü: Ölümün eşiğindeki bir yıldıza ait fotoğrafı paylaştı
James Webb'ten yeni kare: Ölümün eşiğindeki yıldız!
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James Webb Uzay Teleskobu ölümün eşiğindeki bir yıldızın fotoğrafını çekti.

Webb'in çektiği fotoğraf, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından Texas'taki Austin Fuar Merkezi'nde yapılan South by Southwest etkinliği esnasında yayınlandı.

Webb'in yıldıza ilişkin tespiti, "2021'in sonlarında faaliyete geçişinin ardından yakaladığı ilk ve nadir görüntüler arasında" yer aldı.

Webb'in kızılötesi kameraları, 15 bin ışık yılı uzaklıktaki devasa sıcak yıldızın ölümü öncesinde uzaya püskürttüğü gaz ve toz bulutunu yakaladı.

"Açmış bir kiraz çiçeği" gibi mor renkte parıldayan gaz ve toz bulutunun, yıldızın üst katmanlarında bulunan maddelerden oluştuğu ve ölümü öncesinde uzaya dağıldığı belirtildi.

Bilim insanları, bu safhanın sadece bazı yıldızlarda görüldüğünü ve yıldızın "süpernova" denilen patlamayla ölümünden önceki son safha olduğunu açıkladı.

Projeye katılan Avrupa Uzay Ajansı bilim insanı Macarena Garcia Marin, "Bu safhayı daha önce hiç böyle görmemiştik, çok heyecan verici." dedi.

GÜNEŞ'TEN 30 KAT BÜYÜK

NASA, Yay (Sagittarius) Takımyıldızı'nda bulunan ve "WR 124" olarak da bilinen yıldızın, Güneş'ten 30 kat büyük olduğu ve şimdiye kadar uzaya Güneş'in kütlesinin 10 katı madde püskürttüğünü açıkladı.

Hubble Uzay Teleskobu'nun da daha önce yıldızın bu safhasının fotoğrafını çektiği ancak görüntünün, Webb'in yakaladığı detayları içermediği, gaz ve toz bulutunun "bulanık bir ateş topu" gibi göründüğü belirtildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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