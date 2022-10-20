James Webb'ten büyüleyen görüntü: Yaratılış Sütunları

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu, 6 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki "Yaratılış Sütunları"nın görüntüsünü paylaştı.

Hayranlık uyandıran görüntülerde yoğun hidrojen ve toz bulutunun arasında Yaratılış Sütunları görülüyor.

James Webb'in resmi Twitter hesabından görüntülere ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Beklediğin şey bu.

Webb'in nefes kesici Yaratılış Sütunları manzarasında bizimle yolculuk edin, burada çok sayıda yeni oluşmuş yıldız, yarı saydam gaz ve toz sütunları arasında çiy damlaları gibi parıldar"

Yaratılış Sütunları, Hubble Uzay Teleskobu tarafından ilk kez 1995 yılında görüntülenmişti. Hubble, 2014'te bir kez daha Yaratılış Sütunları'nın karesini paylaştı. James Webb'in paylaşımının ardından, Hubble Uzay Teleskobu 2014'te çekilen görüntüyle yeni görüntüyü karşılaştırdı.

Ancak bugüne kadara elde edilen hiçbir görüntü James Webb'in paylaştığı derinlikte ve netlikte olmadı.

Yaratılış Sütunları'ı Kartal Nebulası'nda yer alıyor.

NASA paylaşımında, James Webb'in paylaştığı son karenin araştırmacıları modellerine yenilemelerine yardımcı olacağını aktardı.

BBC'nin aktardığına göre, Avrupa Uzay Ajansı Kıdemli Bilim Danışmanı Prof. Mark McCaughrean "Kartal Nebulası’nı 1990 ortasından beri inceliyorum, Hubble'ın gösterdiği o ışık yılları uzunluğundaki sütunların içindeki genç yıldızları görmeye çalışıyorum. James Webb’ten gelecek fotoğrafların büyüleyici olacağını biliyordum. Öyle de oldu." dedi.

*Haberin görseli NASA tarafından servis edilmiştir.