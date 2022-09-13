James Webb'in görüntülerinde "nefes kesen" detaylar

Western Üniversitesi astrofizikçisi Els Peeters Orion Nebulası'na gözlemlemenin uzay bilimcilerinin Samanyolu'nun gezegensel evriminin ilk milyon yılında neler olduğunu daha iyi anlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

CNN International'ın aktardığı habere göre, pazartesi günü paylaşılan görüntüler güneş sisteminin 4,5 milyar yıldan daha uzun bir süre önce oluştuğu ortama benzer bir görüntü ortaya çıkardı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), James Webb Uzay Teleskobu'nun Orion Nebulası'na ait "nefes kesen" görüntüleri, yıldızların ve gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğuna dair karmaşık detayları ortaya koydu.

"ŞAŞKINA DÖNDÜK"

Peeters, "Orion Nebulası'nın nefes kesen görüntüleri karşısında şaşkına döndük. Bu projeye 2017'de başladık, bu nedenle bu verileri almak için beş yıldan fazla bir süredir bekliyorduk. Bu yeni gözlemler, büyük kütleli yıldızların doğdukları gaz ve toz bulutunu nasıl dönüştürdüklerini daha iyi anlamamızı sağlıyor." dedi.

Gökyüzündeki en parlak yayılmış bulutsu ve 1.600 ışıkyılı uzaklığında olan Orion Nebulası, büyük miktarda yıldız tozu tarafından gizleniyor; bu da James Webb Uzay Teleskobu gibi araçlarla içeride neler olup bittiğini incelemeyi imkansız hale getiriyor.

Ancak James Webb, kozmosun kızılötesi ışığını tespit ederek, gözlemcilerin bu toz katmanlarını görmelerini sağladı, Orion Nebulası'nın derinliklerinde meydana gelen eylemi ortaya çıkardı.